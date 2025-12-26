Quattro cose che non funzionano e che l’Inter deve risolvere se vuole svoltare secondo la Gazzetta

L’Inter è in testa alla Serie A e, classifica alla mano, oggi sarebbe qualificata direttamente agli ottavi di Champions League. I numeri sono dalla sua parte, eppure attorno alla squadra persiste una sensazione difficile da ignorare: quella di un percorso ancora incompleto. Come se mancasse l’ultimo gradino per trasformare un’ottima squadra in una macchina realmente dominante, in Italia e in Europa. È proprio su questi dettagli irrisolti che Cristian Chivu sta concentrando il suo lavoro quotidiano. Il club è convinto di aver scelto l’uomo giusto: metodo, chiarezza e qualità non sono mai mancati nei primi mesi del tecnico romeno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Lotito su Napoli Inter: «Se ci sono cose che non funzionano, è giusto evidenziarle per cercare di rendere il sistema migliore»

Leggi anche: Tudor a DAZN: «Se sono preoccupato? L’allenatore deve essere sempre preoccupato perché vuole dire che è attento. Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo preso un gol che non si deve prendere»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quattro cose uscite di recente. :) x.com

«Chi ti vuole bene conosce quattro cose di te: il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore dietro alla tua rabbia, le ragioni del tuo silenzio... E dove soffri il solletico.» (Citazione spesso attribuita a Charles M. Schulz) #Aforisma #Pensieri #Emozioni #ChiTiVuoleBene - facebook.com facebook