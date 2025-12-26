Quasi mille e 500 eventi da gestire in un anno e l’allarme droga Il questore | Salento si porta dietro scorie del passato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Se fosse questo il momento di andare via, il suo principale cruccio resterebbe quello della piaga del consumo e dello spaccio di stupefacenti. Giampietro Lionetti, dallo scorso 7 maggio questore di Lecce, si è ritrovato come autorità di pubblica sicurezza con un incarico impegnativo per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

quasi mille e 500 eventi da gestire in un anno e l8217allarme droga il questore salento si porta dietro scorie del passato

© Lecceprima.it - Quasi mille e 500 eventi da gestire in un anno e l’allarme droga. Il questore: “Salento si porta dietro scorie del passato”

Leggi anche: Caos shutdown negli Usa, quasi mille voli cancellati e 3.500 in ritardo

Leggi anche: Trump boicotta il G20: "Il Sudafrica massacra gli afrikaner" | Caos shutdown negli Usa, quasi mille voli cancellati e 3.500 in ritardo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Boom di visitatori alla prima edizione del Bodrum Boat Show.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.