Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Alla data odierna, 26 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,107 €kWh (107,28 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa stabilità, mantenendosi su valori inferiori rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti, ma comunque superiori ai livelli pre-crisi energetica. Data PUN (€kWh) 25 Dicembre 2025 0,107 €kWh 24 Dicembre 2025 0,110 €kWh 23 Dicembre 2025 0,113 €kWh 22 Dicembre 2025 0,114 €kWh 21 Dicembre 2025 0,108 €kWh Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere una componente variabile legata al PUN, oltre a costi fissi, oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

