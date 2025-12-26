Quanti posti avrà l’Italia nel biathlon alle Olimpiadi 2026? Le quote attuali e chi rischia l’esclusione

Nel biathlon la grande maggioranza delle quote olimpiche è stata già distribuita al termine della scorsa stagione e nell’annata sportiva in corso soltanto le Nazioni che non ne hanno ancora ricevute sono in lotta per staccare gli ultimi pass a disposizione per Milano Cortina 2026. La classifica della Nations Cup della Coppa del Mondo 2024-2025, infatti, nello scorso marzo ha stabilito i 20 Paesi che, sia al maschile che al femminile, hanno ricevuto i primi 93 pass per genere per le Olimpiadi, mentre gli ultimi 12 per genere verranno assegnati dopo la tappa di Ruhpolding 2026. L’Italia, che ha chiuso la classifica di Nations Cup della scorsa stagione al quinto posto tra gli uomini ed al sesto tra le donne, ha ricevuto 5 pass olimpici sia al maschile che al femminile: l’Italia potrà convocare per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel complesso, 10 atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

