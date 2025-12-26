Quando si giocò la prima partita di calcio della Storia e come andarono le cose?

Che il Boxing Day si un giorno cruciale per i tifosi di calcio inglesi lo si capisce anche dal fatto che il 26 dicembre 1860 si giocò la prima partita ufficiale di calcio della storia. Le squadre partecipanti furono Sheffield FC e Hallam FC, i primi due club calcistici della storia. La gara si svolse a Sandygate Road, il campo da calcio più antico al mondo. Si giocava secondo le Sheffield Rules, con regole diverse da quelle moderne, come squadre di 16 giocatori e l’assenza del fuorigioco. In quel giorno, per noi di festa, fu piantato un seme destinato a germinare presto. La prima partita ufficiale di calcio, disputata per noi nel giorno di Santo Stefano, fu un derby. 🔗 Leggi su Cultweb.it

