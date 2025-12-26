Italia in United Cup, l’appuntamento è servito. Sarà un inizio dell’anno particolarmente scoppiettante quello del gruppo tricolore: in particolare, soprattutto per Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio il momento è quello che passa tra Perth e Sydney. E per la squadra italiana è proprio Perth il luogo in cui si giocherà, nell’arena che ha fatto in tempo a ospitare gli ultimi anni di Hopman Cup (prima che fosse soppiantata da ATP e United Cup e poi trasferita in fase estiva in Europa). Prima la Svizzera di una Belinda Bencic tornata a ottimi livelli nel 2025, poi la Francia che, aspettando Fils, è riuscita comunque a creare un valido gruppo di giocatori e giocatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario United Cup 2026: orari, programma, tv, streaming, incroci dai gironi alla finale

Leggi anche: Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis? Orari, programma, tv, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Italiano: Le finali non si giocano, ma si vincono? Frase perfetta. Vorrei che questo Bologna venisse ricordato come i grandi del passato; Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming - Sarà un inizio dell'anno particolarmente scoppiettante quello del gruppo tricolore: in particolare, ... oasport.it

Niente Boxing Day in Italia, ma che tour de force dopo Natale: si giocano 30 partite in 13 giorni La Premier League inglese riduce a una sola partita la tradizionale abbuffata di calcio del Boxing Day, nel giorno di Santo Stefano, anche se poi riprenderà a - facebook.com facebook