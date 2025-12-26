Anna Trocker farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 27 dicembre, quando andrà in scena il gigante di Semmering. A 17 anni e quattro giorni, la giovane promessa altoatesina si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’obiettivo è chiaramente quello di fare esperienza, ma attenzione alla verve della nostra portacolori e alle sue potenzialità in ottica qualificazione alla seconda manche. La classe 2008 è nota agli addetti ai lavori già da tempo e punta a ritagliarsi spazio, dopo un avvio convincente di stagione culminato con la vittoria nel gigante di Copper Mountain valido per la Nor-Am Cup (un circuito minore che si disputa in Nord America). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv

