Quando il ciclocross oggi Coppa del Mondo Gavere 2025 | orario tv programma streaming

Ci siamo. Oggi, giorno di Santo Stefano, torna la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. I riflettori saranno puntati infatti su Gavere, città del Belgio teatro del settimo appuntamento della competizione itinerante che vanta la presenza dei migliori protagonisti della scena. LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS ELITE UOMINI ALLE 15.10 Inutile dire che il grande atteso sarà sempre lui, Mathieu van der Poel, uscito vincitore dalle ultime tre prove. L’obiettivo del corridore olandese è chiaramente quello di calare il poker, tenendo l’imbattibilità cominciata dall’evento di Namur per scalare ancora di più la classifica, che lo vede attualmente a ventisei punti dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

