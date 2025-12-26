Finisce nel parcheggio di un fast food, paura ad Agropoli, la notte scorsa, quando in via Libertà una Smart è finita nel parcheggio del “Burger King”.L'incidenteIl veicolo ha danneggiato due auto in sosta. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Provoca incidente all'interno di un parcheggio, due persone ferite

Leggi anche: Scoppia un incendio in una casa in Svizzera: all’interno trovato il corpo di un bambino, due persone ferite

Leggi anche: Incidente in galleria sulla A23, ferite due persone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Provoca incidente all'interno di un parcheggio, due persone ferite; Morti nello scontro frontale in moto, scambio di persona in ospedale: la famiglia denuncia.

Eliambulanza nel parcheggio della Schnell - Un rumore di pale nel cielo ha attirato l’attenzione di molti, ieri pomeriggio, nella zona industriale di Calcinelli, all’interno del parcheggio aziendale della Schnell. ilrestodelcarlino.it

Un 14enne investito in un parcheggio nel Ferrarese, è grave - Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna e rischia una gamba dopo un incidente, ieri pomeriggio, in un parcheggio a Sant'Agostino di Terre del Reno ... ansa.it

Zero Tolerance! Golden Triangle Cartels Cross Borders, UN Forces Strike by Land, Sea & Air! #viral

Reggio Calabria, 35enne ubriaca fradicia provoca grave incidente stradale la notte di Natale - facebook.com facebook

Sulla SS100, incidente tra tre veicoli provoca tre feriti lievi, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale x.com