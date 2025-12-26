Prosciutto cotto richiamato per Listeria quali sono i lotti interessati
Il Ministero della Salute ha pubblicato il 22 dicembre 2025 un richiamo alimentare per il Prosciutto cotto alta qualità Lenti & Lode, del marchio Lenti, per possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. L’allerta riguarda un prodotto venduto in vaschette da 0,120 kg (120 grammi), con data di scadenza 3 gennaio 2026, e interessa due diversi lotti. Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per rimborso o sostituzione, secondo le modalità adottate dall’esercente. Prosciutto a rischio Listeria ritirato: cosa c’è da sapere. Il richiamo non riguarda l’intera produzione del brand Lenti, ma esclusivamente le confezioni appartenenti ai lotti indicati nell’avviso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
