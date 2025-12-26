Pronostico Torino-Cagliari | trovata la continuità
Torino-Cagliari è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel momento più difficile, Baroni, allenatore del Torino, riesce sempre a rialzarsi. Lo ha fatto anche questa volta: dopo una serie di risultati negativi la sua squadra si presenta a questo match forte di due vittorie di fila. Entrambe senza subire gol. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono grosse possibilità per i granata: la terza affermazione consecutiva potrebbe senza dubbio aprire a degli scenari importanti e magari “aiutare” anche Cairo, a gennaio, quando inizierà il mercato, ad investire qualcosa e quindi regalare al tecnico dei rinforzi importanti da qui alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
