Pronostico Spezia-Pescara | Donadoni sfrutta la striscia negativa
Spezia-Pescara è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Due sconfitte di fila – contro Modena e Frosinone – hanno nuovamente complicato i piani dell’allenatore del Pescara, Roberto Donadoni. Un tecnico che ha grandissima esperienza, come sappiamo, e che è anche riuscito subito a dare un’identità alla sua squadra. Ma non riesce a trovare la continuità giusta per tirarsi da una situazione di classifica complicata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche il Pescara, c’è da dirlo, non è che vada meglio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Entella-Spezia: Donadoni fa una mini striscia positiva
Leggi anche: Spezia-Modena 0-2: si ferma la serie positiva di Donadoni
Pronostico Spezia-Pescara: analisi, quote e consigli; quote Frosinone Spezia: il pronostico sui ciociari; Spezia-Pescara (sabato 27 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici; Spezia - Pescara Pronostico e confronto quote 27.12.2025.
Pronostico Spezia vs Pescara – 27 Dicembre 2025 - Sabato 27 Dicembre 2025 alle 12:30, lo Stadio Alberto Picco accoglie il confronto di Serie B tra Spezia e Pescara. news-sports.it
Spezia-Pescara, i punti valgono davvero doppio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - L'ultimo impegno agonistico del 2025, il penultimo del girone d'andata, è da brividi e mette in palio punti che valgono doppio: Spezia- ilpescara.it
Spezia s’inchina alla capolista, il Frosinone è implacabile. Donadoni: “Occorre cattiveria” - I liguri collezionano corner ma non fanno male alla difesa avversaria. genova.repubblica.it
Le altre partite di Serie B. Il Frosinone continua a guidare la classifica grazie alla vittoria con Lo Spezia. Quinta gioia di fila per Alvini. Il Monza rispetta il pronostico superando in relax la Carrarese che nulla ha potuto rispetto alla qualità avversaria. I - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.