Pronostico Spezia-Pescara | Donadoni sfrutta la striscia negativa

Spezia-Pescara è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Due sconfitte di fila – contro Modena e Frosinone – hanno nuovamente complicato i piani dell'allenatore del Pescara, Roberto Donadoni. Un tecnico che ha grandissima esperienza, come sappiamo, e che è anche riuscito subito a dare un'identità alla sua squadra. Ma non riesce a trovare la continuità giusta per tirarsi da una situazione di classifica complicata. Anche il Pescara, c'è da dirlo, non è che vada meglio.

Pronostico Spezia vs Pescara – 27 Dicembre 2025 - Sabato 27 Dicembre 2025 alle 12:30, lo Stadio Alberto Picco accoglie il confronto di Serie B tra Spezia e Pescara. news-sports.it