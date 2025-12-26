Pronostico Senegal-Congo | in discesa dopo i primi 45?

Senegal-Congo è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Due vittorie senza subire gol: il Senegal semplice, tre a zero, il Congo con difficoltà (1-0). Ma alla fine sono i risultati quelli che contano ed entrambe vorrebbero dare sicuramente continuità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Senegal, una delle squadre più importanti del continente africano, parte può oggettivamente chiudere i conti qualificazione in questo match. Una gara che pare indirizzata soprattutto se Jackson e compagni riusciranno a superare i primi 45 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

