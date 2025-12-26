Nigeria-Tunisia è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Questa è una delle partite più importanti della fase a gironi della Coppa d’Africa: parliamo infatti di due squadre che puntano decisamente alla vittoria finale e che si affronteranno a viso aperto. Entrambe hanno voglia di chiudere i conti. Entrambe vorrebbero pure mandare un segnale a tutte le altre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Tunisia ha segnato un gol in più, contro l’Uganda, nel match d’esordio, vincendo 3-1. La Nigeria ha avuto la meglio sulla Tanzania grazie alla rete di Lookman arrivata subito dopo aver subito il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nigeria-Tunisia: il ribaltone in tutto

Leggi anche: Coppa d'Africa, i risultati di martedì. Bene Nigeria e Tunisia

Leggi anche: Como, chi sono i 17 stranieri irregolari accompagnati in aeroporto: rimpatri in Turchia, Marocco, Tunisia e Nigeria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pronostico Nigeria-Tanzania: mai successo nella storia - Tanzania è una gara della prima giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla ... ilveggente.it