Pronostico Nigeria-Tunisia | il ribaltone in tutto
Nigeria-Tunisia è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Questa è una delle partite più importanti della fase a gironi della Coppa d’Africa: parliamo infatti di due squadre che puntano decisamente alla vittoria finale e che si affronteranno a viso aperto. Entrambe hanno voglia di chiudere i conti. Entrambe vorrebbero pure mandare un segnale a tutte le altre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Tunisia ha segnato un gol in più, contro l’Uganda, nel match d’esordio, vincendo 3-1. La Nigeria ha avuto la meglio sulla Tanzania grazie alla rete di Lookman arrivata subito dopo aver subito il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
