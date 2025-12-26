Proiettile vagante si conficca sul gluteo mentre passeggia con la fidanzata la Vigilia di Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre passeggia con la compagna un proiettile lo colpisce al gluteo. È avvenuto a Pomigliano D'Arco, l'uomo non è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

