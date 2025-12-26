Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare per un 47enne ferito. L’uomo era in ospedale per una ferita d’arma da fuoco al gluteo. Dai primi accertamenti pare che la sera del 24 dicembre verso le 19.30 il 47enne, mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco in piazza Giovanni Leone, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Proiettile vagante colpisce 47enne: indagini in corso

Leggi anche: Proiettile con la foto di un poliziotto: il ritrovamento nei giardini davanti alla Questura, indagini in corso

Leggi anche: Tragedia alla battuta di caccia . Ucciso da un proiettile vagante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Centrato da proiettile vagante, non è in pericolo di vita - Stava passeggiando con la compagna in piazza Leone a Pomigliano d'Arco ... rainews.it