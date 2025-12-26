“Le note del Natale” su Rai 1, “Il primo Natale” su Canale 5, “Notting Hill” su Rete 4. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 26 dicembre 2025. La programmazione televisiva del 26 dicembre 2025 offre una seconda serata natalizia ricca di titoli pensati per soddisfare pubblici diversi, tra grandi classici del cinema, show di intrattenimento, film cult e appuntamenti speciali. Rai 1 propone un evento musicale dedicato alle note del Natale, mentre Rai 2 sceglie la magia intramontabile di un capolavoro Disney come La Bella e la Bestia. Rai 3 opta invece per una commedia leggera e familiare, perfetta per chi cerca un dopocena all’insegna del buonumore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV venerdì 26 dicembre 2025: musica e film

Leggi anche: Programmi TV venerdì 19 dicembre 2025: musica, soap e film

Leggi anche: Programmi TV venerdì 5 dicembre 2025: show, fiction e film

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La volta buona gli ospiti da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre; Paolo Fox oroscopo di oggi venerdì 26 dicembre | le previsioni segno per segno; Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior al 22,7% vola anche La Ruota della Fortuna; Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Venerdì 26 dicembre 2025.

Fiera invernale annuale 5 dicembre 2025

Programmi in Onda: Venerdì 19 Dicembre 2025 - ore 08.00 " Accadde Oggi ( rubrica ) " - ore 08.30 " Coming Soon ( trailer film ) " - ore 09.05 " Meteo Nazionale " - ore 09.35 " Due Minuti un Libro ( rubrica ) " - ore 10.00 " Gigi Show " - ore 11. 05 " GR Paesi e Sa - facebook.com facebook