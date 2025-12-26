Profilo di rischio e scala da 1 a 7 per gli investimenti a cosa servono

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso si voglia effettuare un investimento è importante capire quanto si vuole rischiare. Conoscere il proprio profilo di rischio è infatti fondamentale per costruire un portafoglio coerente che sia sostenibile nel tempo. La scala che va da 1 a 7 al momento è una delle più utilizzate sia dagli istituti di credito che dagli intermediari finanziari per classificare il rischio che un investitore è disposto a correre e sopportare. Ecco come funziona esattamente quest’ultima e perché è importante nella scelta degli strumenti finanziari. Cos’è un profilo di rischio. Il profilo di rischio è un indicatore numerico grazie al quale è possibile valutare quanto un investitore può e vuole esporsi a possibili perdite per raggiungere determinati obiettivi di rendimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

profilo di rischio e scala da 1 a 7 per gli investimenti a cosa servono

© Quifinanza.it - Profilo di rischio e scala da 1 a 7 per gli investimenti, a cosa servono

Leggi anche: Pacchetti di investimenti per sostenere il Pisa annunciati da un profilo Instagram del presidente: è una truffa

Leggi anche: "Investimenti ad alto rendimento": clonato il profilo Facebook di Piciocchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Demenza di Alzheimer: due nuovi farmaci e molti dubbi.

Crescita vs Difesa: SCHG o SHLD: dove investire adesso?

Video Crescita vs Difesa: SCHG o SHLD: dove investire adesso?

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.