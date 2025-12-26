Procuratore di Napoli incidente per l’auto della scorta di Gratteri | tre feriti lievi
Tempo di lettura: < 1 minuto Un’automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Tre le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve, e nessuna conseguenza per il magistrato, che viaggiava a bordo di un’altra macchina. L’automobile che faceva parte della scorta, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si è scontrata con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta che le avrebbe tagliato la strada, svoltando verso sinistra nonostante la striscia continua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti
Leggi anche: Incidente a Ciriè, scontro tra auto: due feriti lievi | Foto
Incidente per l'auto della scorta di Gratteri, tre feriti lievi - Un'automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa i ... ansa.it
Brutto incidente per il procuratore Gratteri, auto di scorta contro un muretto - Brutta disavventura nel giorno di Natale per il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, rimasto coinvolto con il suo convoglio di scorta in un incidente stradale che avrebbe potuto avere anche più grav ... cn24tv.it
Il procuratore di Napoli non si trovava a bordo del mezzo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.