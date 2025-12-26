Procuratore di Napoli incidente per l’auto della scorta di Gratteri | tre feriti lievi

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Tre le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve, e nessuna conseguenza per il magistrato, che viaggiava a bordo di un’altra macchina. L’automobile che faceva parte della scorta, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si è scontrata con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta che le avrebbe tagliato la strada, svoltando verso sinistra nonostante la striscia continua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

