Primo 10th Anniversary | esce in vinile CDCE Carne Da Campagna Elettorale

A dieci anni dalla scomparsa di Primo, una delle voci più riconoscibili e amate dell’hip hop romano, arriva un’uscita destinata a emozionare fan e collezionisti: Aldebaran Records, in collaborazione con Mauro Belardi (padre di Primo), Cor Veleno e Ibbanez, pubblicherà per la prima volta in vinile il singolo di Primo & Squarta: “CDCE (Carne Da Campagna Elettorale)”. Il disco sarà disponibile dal 1° gennaio 2026, data simbolica che apre l’anno con un omaggio concreto: non un semplice ricordo, ma un oggetto fisico, curato e limitato, pensato per riportare al centro un brano rimasto finora ai margini della distribuzione tradizionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

