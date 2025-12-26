Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 25 Dicembre 2025, è pari a circa 0,275 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero del PSV di 29,2 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 29,2 10,7 = 2,728 €Smc, arrotondato a 0,275 €Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33 €MWh (circa 0,310 €Smc) a inizio dicembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi sotto i 30 €MWh (0,280 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

