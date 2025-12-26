prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle principali voci di spesa nelle bollette delle famiglie italiane. Comprendere come viene determinato e quali sono le sue variazioni può aiutare a prevedere l’importo della bolletta e a valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere soggetto a offerte, promozioni e condizioni contrattuali differenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

