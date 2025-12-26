Previsioni meteo per Avellino – 27 dicembre 2025
Ad Avellino, il 27 dicembre 2025, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube sparsa nelle ore mattutine. Non sono attese precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima sarà di 5°C. Lo zero termico si attesterà intorno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
