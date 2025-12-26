Ad Avellino, il 27 dicembre 2025, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube sparsa nelle ore mattutine. Non sono attese precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima sarà di 5°C. Lo zero termico si attesterà intorno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 27 dicembre 2025

