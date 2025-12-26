Previsioni meteo per Avellino – 26 dicembre 2025

Ad Avellino, il 26 dicembre 2025, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza rischio di precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima si manterrà intorno agli 8°C. Lo zero termico si attesterà a quota 1997. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

