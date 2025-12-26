Su Rai Uno, alle ore 16.40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa. Per rilassarsi dopo il cenone e il pranzo natalizio, festeggiando così Santo Stefano, oggi pomeriggio alle ore 16.40 su Rai Uno sarà possibile vedere, o rivedere, Pretty Princess. L'amata commedia con protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews riporterà gli spettatori nel regno di Genovia che, forse un po' a sorpresa, contiene dei riferimenti a Pretty Woman. L'omaggio a Pretty Woman inserito nel film con Anne Hathaway Garry Marshall ha diretto i due film, molto diversi tra loro per storia e target di riferimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman

Leggi anche: Back to Cult | Pretty Woman torna al cinema per San Valentino

Leggi anche: "Pretty Woman", ma in versione chic: gli stivali lucidi tornano a brillare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman; Anne Hathaway e Julie Andrews sostituiscono Il Paradiso delle Signore il 26 dicembre 2025: arriva Pretty Princess.

Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman - 40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa. movieplayer.it