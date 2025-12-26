Pretty Princess | l' amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Rai Uno, alle ore 16.40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa. Per rilassarsi dopo il cenone e il pranzo natalizio, festeggiando così Santo Stefano, oggi pomeriggio alle ore 16.40 su Rai Uno sarà possibile vedere, o rivedere, Pretty Princess. L'amata commedia con protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews riporterà gli spettatori nel regno di Genovia che, forse un po' a sorpresa, contiene dei riferimenti a Pretty Woman. L'omaggio a Pretty Woman inserito nel film con Anne Hathaway Garry Marshall ha diretto i due film, molto diversi tra loro per storia e target di riferimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

