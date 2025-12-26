Pretty Princess | l' amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman
Su Rai Uno, alle ore 16.40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa. Per rilassarsi dopo il cenone e il pranzo natalizio, festeggiando così Santo Stefano, oggi pomeriggio alle ore 16.40 su Rai Uno sarà possibile vedere, o rivedere, Pretty Princess. L'amata commedia con protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews riporterà gli spettatori nel regno di Genovia che, forse un po' a sorpresa, contiene dei riferimenti a Pretty Woman. L'omaggio a Pretty Woman inserito nel film con Anne Hathaway Garry Marshall ha diretto i due film, molto diversi tra loro per storia e target di riferimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Back to Cult | Pretty Woman torna al cinema per San Valentino
Leggi anche: "Pretty Woman", ma in versione chic: gli stivali lucidi tornano a brillare
Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman; Anne Hathaway e Julie Andrews sostituiscono Il Paradiso delle Signore il 26 dicembre 2025: arriva Pretty Princess.
Pretty Princess: l'amato film con star Anne Hathaway ha a sorpresa dei legami con Pretty Woman - 40, sarà trasmesso il primo capitolo della storia di Mia, la teenager che scopre di essere una principessa. movieplayer.it
Anne Hathaway e Julie Andrews sostituiscono Il paradiso delle signore il 26 dicembre 2025: arriva Pretty Princess - Santo Stefano in compagnia di Mia Thermopilis e la sua regale nonna, che sostituiscono il consueto appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore. msn.com
Quando si torna a Genovia? Tutto sul sequel "Pretty Princess 3" (e c'è anche Anne Hathaway!) - A vent’anni dall’ultimo film della saga, l'attrice che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori tornerà a vestire i ... alfemminile.com
#princess of #Norway beautiful #MetteMarit facing new challenges in 2026 as the #Palace declares her lung problem is worsening - my #Royal story today @Corriere x.com
A Taste of Scotland Tour. Coldplay · Christmas Lights. A beautiful view of Edinburgh Castle from Princess Garden #edinburgh #scotland #visitscotland #foreveredinburgh #travelblog #travel #travelscotland #scozia #scoziaintouf - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.