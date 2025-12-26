Presepe vivente a Sant’Andrea | due giorni di tradizione nel cuore del rione

Il rione Sant'Andrea, a Santa Maria Capua Vetere, si prepara ad immergersi nella magia del Natale con il presepe vivente organizzato in piazza Agostino Di Monaco dalla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e dalle associazioni locali, che aprirà le sue porte — e le sue strade — oggi e domani dalle.

