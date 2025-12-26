Tarantini Time Quotidiano Sarà presentato Martedì 30 Dicembre alle 17.30 a Palazzo Ducale, il Forum della Ricerca-Città di Martina Franca, con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza un elenco di studiosi odierni impegnati in ambito scientifico, operanti nelle Università italiane e straniere e negli Istituti di ricerca pubblici e privati, che hanno dato e stanno dando significativi contributi in diverse discipline. A seguito dell’istanza pervenuta da parte del Professor Mario Castellana, già docente di Filosofia della scienza presso l’Università del Salento, la Giunta Comunale – su proposta dell’Assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo – nel mese di Agosto 2024 ha deliberato la redazione di un elenco di studiosi a livello universitario, personalmente o culturalmente legati alla città di Martina Franca, invitando gli stessi a presentare una manifestazione di interesse per essere inseriti in un apposito elenco. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Presentazione del Forum della Ricerca-Città Di Martina Franca

