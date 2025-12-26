Presentazione del Forum della Ricerca-Città Di Martina Franca

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Sarà presentato  Martedì 30 Dicembre alle 17.30  a  Palazzo Ducale,  il  Forum della Ricerca-Città di Martina Franca,  con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza un elenco di studiosi odierni impegnati in ambito scientifico, operanti nelle Università italiane e straniere e negli Istituti di ricerca pubblici e privati, che hanno dato e stanno dando significativi contributi in diverse discipline. A seguito dell’istanza pervenuta da parte del Professor Mario Castellana, già docente di Filosofia della scienza presso l’Università del Salento, la Giunta Comunale – su proposta dell’Assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo – nel mese di Agosto 2024 ha deliberato la redazione di un elenco di studiosi a livello universitario, personalmente o culturalmente legati alla città di Martina Franca, invitando gli stessi a presentare una manifestazione di interesse per essere inseriti in un apposito elenco. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

presentazione del forum della ricerca citt224 di martina franca

© Tarantinitime.it - Presentazione del Forum della Ricerca-Città Di Martina Franca

Leggi anche: Calendario artistico 2026 di Martina Franca Oggi presentazione

Leggi anche: Martina Franca: “Donne in bianco e nero”, oggi presentazione Libro di Elena Casavola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.