Premio Santo Stefano-Trattoria Zà Zà foto e classifica della corsa

Firenze, 26 dicembre 2025 – È stata ancora una volta una straordinaria festa di sport, partecipazione e tradizione quella andata in scena nel cuore del capoluogo toscano in occasione del 25° Trofeo Santo Stefano-Trattoria Zà Zà appuntamento ormai storico del calendario podistico fiorentino. Come da tradizione, il ritrovo è stato in piazza del Mercato Centrale, da dove ha preso il via la competizione di 12 chilometri affiancata dalla ludico-motoria di 6 chilometri, permettendo a podisti di ogni età e livello di vivere una mattinata all’insegna dello sport e della convivialità. LA CLASSIFICA I numeri raccontano da soli il successo dell’evento: oltre mille atleti al via nella gara competitiva, ai quali si sono aggiunti circa duecento partecipanti nella non competitiva, a conferma di quanto la “corsa di Santo Stefano” sia ormai un appuntamento irrinunciabile per tanti appassionati, capaci di riempire le strade del centro storico già dal giorno successivo al Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

