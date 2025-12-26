Per i puristi del calcio inglese è una piccola frattura con la storia. Il 26 dicembre, giorno simbolo della Premier League, quest’anno scorre senza la consueta maratona di partite. Niente stadi pieni dall’ora di pranzo a tarda sera, niente abbuffata calcistica da accompagnare a quella delle feste. Il Boxing Day, così come lo si è sempre conosciuto, nel 2025 non esiste. O quasi. In programma, infatti, c’è una sola gara: Manchester United vs Newcastle United, in scena in serata. Un big match, sì, ma isolato. Tutto il resto del turno verrà distribuito tra sabato e domenica, spezzando una tradizione che sembrava intoccabile. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Premier senza Boxing Day: perché oggi in Inghilterra si gioca una sola partita

Leggi anche: Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day

Leggi anche: La Premier "tradisce" la tradizione: una sola partita nel classico Boxing Day

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Premier League, oggi niente Boxing Day: ecco perché; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Premier League, cambia per questa stagione il Boxing Day: il 26 c'è solo una partita. Il calendario; Boxing Day, solo una partita in Premier League? La rivolta di tifosi e politici.

Perché oggi non c’è il Boxing Day in Premier League? Solo un match serale, proteste del pubblico - Oggi, 26 dicembre, non ci sarà infatti uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle feste, ... oasport.it

Per il calcio inglese non sarà il solito Boxing Day - Ogni anno moltissime squadre giocano il 26 dicembre: a questo giro però i campionati inferiori avranno più visibilità del solito ... ilpost.it