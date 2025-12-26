Premier senza Boxing Day | perché oggi in Inghilterra si gioca una sola partita

Per i puristi del calcio inglese è una piccola frattura con la storia. Il 26 dicembre, giorno simbolo della Premier League, quest'anno scorre senza la consueta maratona di partite. Niente stadi pieni dall'ora di pranzo a tarda sera, niente abbuffata calcistica da accompagnare a quella delle feste. Il Boxing Day, così come lo si è sempre conosciuto, nel 2025 non esiste. O quasi. In programma, infatti, c'è una sola gara: Manchester United vs Newcastle United, in scena in serata. Un big match, sì, ma isolato. Tutto il resto del turno verrà distribuito tra sabato e domenica, spezzando una tradizione che sembrava intoccabile.

