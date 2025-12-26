Premier League Manchester United-Newcastle unica ‘Boxing Day’ | il programma delle partite dove vederle

Manchester United-Newcastle sarà l’unico match del Boxing Day, la tradizionale giornata di campionato della Premier League che si gioca nel giorno di Santo Stefano. Un classico delle festività per i tifosi inglesi, che quest’anno resteranno quasi a digiuno di calcio. La causa di questa scelta va ricercata nella espansione delle coppe europee che hanno ridotto gli slot in calendario, in una modifica più ampia che ha coinvolto anche la FA cup. La lega inglese ha comunque assicurato che il prossimo anno il numero di match del Boxing Day dovrebbe essere superiore, visto che il 26 dicembre cadrà di sabato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

