Preghiera della sera 26 Dicembre 2025 | Insegnami a contemplarti
“Insegnami a contemplarti”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Preghiera della sera 26 Ottobre 2025: “Insegnami la giustizia”
Leggi anche: Preghiera della sera 22 Dicembre 2025: “Insegnami ad accettare”
Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Natale 2025: il programma delle celebrazioni al Monastero dei Santi Quattro Coronati; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Si fa strada un Capodanno alternativo. È giovane, impegnato e solidale.
Preghiera del mattino del 26 Dicembre 2025: “Insegnami ad amare i miei nemici” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. lalucedimaria.it
Preghiera della sera 25 Dicembre 2025: “Rendimi Tua immagine” - La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. lalucedimaria.it
Germania: il 26 dicembre la Chiesa tedesca celebra la Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati e oppressi - Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la Chiesa universale commemora il primo martire del cristianesimo: Stefano. agensir.it
Preghiera della sera - 26 dicembre 2025
Santa Rita da Cascia agostiniana. . Buona sera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera affidiamo a Santa Rita tutti i suoi devoti: nel santo Natale siano guidati dall’amore di Dio lungo il cammino della vita e, per sua intercessione, possano - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.