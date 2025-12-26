Precarietà bassi salari carichi eccessivi | il lavoro visto dagli under 35

FIRENZE – Da una nuova indagine qualitativa condotta tra gli under 35 iscritti alla Cgil di Firenze emerge un quadro nitido e preoccupante della condizione lavorativa giovanile nell’area metropolitana: un mondo del lavoro caratterizzato da scarse prospettive di crescita, riconoscimento insufficiente delle competenze, bassi salari e carichi di lavoro sempre più pesanti. Una realtà che frustra le aspettative di giovani con titoli di studio più alti rispetto alle generazioni precedenti, ma inquadramenti professionali più bassi. “Il questionario, proposto dalla Cgil Firenze e compilato da circa 500 giovani lavoratori e lavoratrici, restituisce – spiega Gianluca Lacoppola della segreteria di Cgil Firenze – una generazione che vive un forte senso di insoddisfazione, alimentato da un sistema produttivo che investe poco sulla qualità del lavoro, sull’innovazione e sul riconoscimento professionale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

