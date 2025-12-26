Può capitare, in questi giorni, nelle località sciistiche delle Alpi Marittime piemontesi, di andare a prendere la propria auto al parcheggio e trovarla sommersa dalla neve. È successo, per esempio, a Prato Nevoso, dove poco prima di Natale sono scesi più di tre metri di neve. In questo simpatico video si vede un ragazzo che esce dal parcheggio con la macchina e scherzando dice: “È il nuovo camper della Fiat”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prato Nevoso, trova l’auto sommersa da un metro di neve. Poi scherza: “È il nuovo camper della Fiat”

