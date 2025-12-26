Pranzo di Natale per 900 indigenti con la Comunità di Sant’Egidio

Tempo di lettura: 2 minuti – Oltre 900 persone fragili a tavola nel giorno di Natale con la Comunità di Sant’Egidio. Una grande festa che, a partire dalla chiesa di San Pietro martire, si è svolta in altre due chiese del Centro Storico e in tanti altri luoghi della città: da Scampia a San Giovanni, da Fuorigrotta fino ad Aversa. Significativo il pranzo nella sede della Scuola di lingua e cultura italiana, a San Biagio dei Librai, dove erano presenti oltre 250 migranti. Ci sono stati nove pranzi, con la partecipazione di oltre 900 poveri: senza fissa dimora, anziani, disabili, bambini, rom, migranti, famiglie povere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

