Pranzo di Natale finisce in tragedia l’orrore davanti ai parenti | Giovanni muore in modo assurdo

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla famiglia e alle festività si è trasformata in un dramma improvviso a Settimo Torinese (Torino). Durante il pranzo della vigilia di Natale, davanti ai parenti riuniti attorno alla tavola, un uomo di 47 anni ha accusato un malore che in pochi minuti si è rivelato fatale, lasciando sotto shock tutti i presenti. Giovanni Lopez stava mangiando quando ha iniziato a soffocare. I familiari si sono accorti subito della gravità della situazione e hanno tentato di aiutarlo con i mezzi a loro disposizione. In un primo momento hanno sperato che il problema potesse risolversi rapidamente, ma quando è stato chiaro che il principio di soffocamento era serio hanno chiamato immediatamente il 118 per chiedere soccorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

