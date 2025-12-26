Pozzuoli iniziativa pubblica Donne per la Vita – Life for Gaza
Sabato 27 dicembre 2025, dalle 11.30 alle 12.30, presso Rampe Raffaele Causa, si svolgerà l’iniziativa pubblica “Donne per la Vita – Life for Gaza”, un presidio civile e simbolico dedicato alla solidarietà con le donne della Striscia di Gaza. L’azione, aperta alla cittadinanza, si configura come una manifestazione silenziosa, durante la quale le partecipanti e . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
