Powerball jackpot da 1,81 miliardi di dollari | le immagini dal luogo della vincita da record
Un biglietto Powerball acquistato in una stazione di servizio fuori Little Rock, in Arkansas, ha vinto un jackpot di 1,817 miliardi di dollari. I numeri vincenti – 04, 25, 31, 52 e 59, con il numero Powerball 19 – sono stati annunciati la vigilia di Natale. Si tratta del secondo montepremi più alto nella storia degli Stati Uniti e del più alto premio Powerball del 2025. Il jackpot prevede un’opzione di pagamento in contanti forfettario di 834,9 milioni di dollari o l’intero ammontare distribuito nel corso degli anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Centrata la sestina del Powerball: vinto il mega jackpot da 1,8 miliardi di dollari
Leggi anche: Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa
Powerball, jackpot da 1,81 miliardi di dollari: le immagini dal luogo della vincita da record - (LaPresse) Un biglietto Powerball acquistato in una stazione di servizio fuori Little Rock, in Arkansas, ha vinto un jackpot di 1,817 miliardi ... stream24.ilsole24ore.com
Vincita record al Powerball: jackpot da 1,81 miliardi di dollari in Arkansas - Un giocatore dell’Arkansas ha centrato la combinazione vincente del Powerball, portando a casa un premio da 1,81 miliardi di dollari ... ilmetropolitano.it
Un uomo ha vinto 1,8 miliardi di dollari al Powerball negli USA: aveva una probabilità di 292 milioni - Un giocatore dell’Arkansas ha vinto 1,817 miliardi di dollari al Powerball, il secondo jackpot più alto di sempre, sfidando probabilità di una su 292,2 ... fanpage.it
Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa (Adnkronos) - Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzec - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.