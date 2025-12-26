Pordenone si impiglia uno scarpone e cade dalla seggiovia | è gravissimo

Un 32enne si è ferito dopo una caduta dalla seggiovia a Piancavallo in provincia di Pordenone. Il giovane è stato strappato dalla rete di protezione posizionata sotto i primi metri l’impianto, che una forte raffica di vento aveva sollevato impigliandogli gli scarponi. L’uomo, residente a Mortara ( Pavia ) è precipitato da dieci metri cadendo sulla base in cemento di un pilone di sicurezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 del giorno di Natale. Il ragazzo aveva terminato il turno come dipendente di una baita-ristorante che si trova in quota. Era appena salito sulla seggiovia Tremol Uno – situata a circa 1. 🔗 Leggi su Open.online

