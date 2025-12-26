Pordenone cade dalla seggiovia | grave 32enne

Un grave incidente si è verificato sulle montagne friulane, dove un uomo di 32 anni, residente a Mortara in provincia di Pavia, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dalla seggiovia. Il fatto è accaduto intorno alle 13, mentre il giovane stava scendendo a valle dopo il turno di lavoro. L’uomo, impiegato in una baita-ristorante situata in quota, era appena salito sull’impianto Tremol Uno, a circa 1.600 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, dei carabinieri, sarebbe stata una forte raffica di vento avrebbe che ha sollevato una rete di protezione che poi si sarebbe impigliata negli scarponi del passeggero, trascinandolo giù dal sedile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

