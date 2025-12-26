Ponte di Nona Babbo Natale scende dall' alto e porta doni ai bambini | la sorpresa dei vigili del fuoco

Babbo Natale si cala dall'alto e porta doni ai bambini di Villaggio Falcone. È l'iniziativa organizzata dall'associazione "Luce sia" a Ponte di Nona, con i vigili del fuoco e il patrocinio del municipio VI.Alla manifestazione, che si è svolta nella mattina di oggi, venerdì 26 dicembre, erano.

Nuovo ponte Garibaldi, flash mob contro il progetto: striscione al passaggio dei Babbi Natale in sup - SENIGALLIA Uno striscione lungo 17 metri con la scritta “No Ponte a Brugola” è comparso ieri mattina all’arrivo dei Babbi Natale in sup sul fiume Misa. msn.com

Il vero Babbo Natale illumina la Vigilia negli ospedali della provincia di Varese - Un Natale di stupore e solidarietà nei reparti pediatrici del Varesotto: musica, sorrisi e commozione grazie ai volontari e al Ponte del sorriso ... varesenews.it

