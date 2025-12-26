Pomigliano d' Arco bambino e uomo feriti da colpi di pistola mentre passeggiano alla Vigilia di Natale
La sera della Vigilia di Natale il terrore si è impadronito di una mamma a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La donna, mentre passeggiava tenendo mano nella mano il suo bimbo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Vigilia di Natale di sangue a Pomigliano d'Arco dove un bambino è stato ferito da un colpo di pistola mentre era con i genitori era in Piazza Mercato
Bambino ferito da un proiettile a Pomigliano D’Arco: le sue condizioni, le indagini sono in corso - Il bambino, ferito di striscio al braccio da un proiettile durante la Vigilia di Natale, è stato medicato in ospedale; la polizia indaga per ricostruire l’accaduto. notizie.it
Incidente a Pomigliano d'Arco: Bambino Ferito da Proiettile, Ecco Cosa È Accaduto - Un bambino è stato coinvolto in un incidente con arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, attualmente oggetto di indagini approfondite. notizie.it
