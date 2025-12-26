Pomigliano bimbo di 7 anni e 47enne feriti da proiettili vaganti | caccia al responsabile
Due feriti da proiettili vaganti a Pomigliano d’Arco la sera della vigilia di Natale. Vittime un uomo di 47 anni e un bimbo di 7 anni appena. Sui due gravi episodi indagano i carabinieri della locale Compagnia. Il bambino di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Cisgiordania, bimbo di 11 anni Muhammad Bahjat al Halaq ucciso da proiettili dell'Idf a Al Rihiya: è il 115esimo bambino morto nel West Bank - VIDEO
Leggi anche: Due uomini uccisi nel bosco da proiettili vaganti: cosa succede
Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga; Bimbo di 7 anni ferito con un'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, proiettile vagante in piazza alla vigilia; Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale: portato in ospedale; Bimbo ferito di striscio da colpo arma da fuoco nel Napoletano.
Bimbo di 7 anni ferito con un'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, proiettile vagante in piazza alla vigilia - Bambino di 7 anni ferito da un proiettile vagante a Pomigliano d’Arco la sera della vigilia: colpito di striscio, non è grave. virgilio.it
Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale: portato in ospedale - I genitori lo hanno portato al pronto soccorso, la ferita d'arma da fuoco ha fatto scattare i controlli della polizia ... today.it
Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga - Medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. tg24.sky.it
#PomiglianoDArco - Bimbo ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco. E' accaduto ieri sera in piazza Mercato, indaga la Polizia di Stato #Cronaca #Bambini #ColpoVagante #Arma #NanoTV - facebook.com facebook
Bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.