Poesia è Lamine Yamal che a Dubai gioca sulla spiaggia coi bambini e si diverte tra rabona e sombreri Lamine Yamal, anni 18, ci ricorda che così il calcio. Il fuoriclasse spagnolo, quest’anno secondo al Pallone d’oro dietro Dembelé, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Dubai con la sua famiglia. In particolare, scrive Rmc Sport, con sua madre, Sheila che alla vigilia di Natale ha pubblicato sui social le foto del figlio impegnato a giocare sulla spiaggia con i bambini. Probabilmente si tratta di un’operazione di marketing, ed è un’operazione perfettamente riuscita. È stato un autunno complicato per l’immagine della stella nascente del calcio mondiale, al centro di numerose polemiche per il suo stile di vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Poesia è Lamine Yamal che a Dubai gioca sulla spiaggia coi bambini e si diverte tra rabona e sombreri (VIDEO)

Leggi anche: Yamal in vacanza a Dubai non resiste e si mette a giocare in spiaggia con i ragazzini

Leggi anche: Una cosa è nascere Lamine Yamal e un’altra è sapere come essere e vivere da Lamine Yamal (Valdano)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e serve un assist a Raphinha dopo aver dribblato due avversari al limite dell’area: il numero 19 del Barcellona è magia pura. fanpage.it

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Basta un primo tempo sugli scudi al Barcellona per ipotecare il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League. informazione.it

La stagione in cui Lamine Yamal è diventato il migliore di tutti - La naturalezza del calcio di Yamal si mischia alla pesantezza delle sue giocate e la ricchezza del suo palmarès che, oltre al secondo campionato spagnolo, comprende una Coppa e una Supercoppa di ... esquire.com

Una poesia al giorno - Martedì 23 dicembre 2025 UN CI'EICCU SULU SOGNI ZUNNATI di Adriana Gargano A gienti ranni rici siempri: " U liettu, è na ruosa, sun si ruoimmi s' arripuosa". "Iu"! Quannu mi sdraiu no liettu, mi cummuoigghiu vogghiu ruoimmiri e fari - facebook.com facebook