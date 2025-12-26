PlayStation Store e gli sconti di gennaio 2025 | ecco le migliori offerte sotto i 20 Euro

Di recente Sony ha dato il via agli sconti di gennaio 2025 sul PlayStation Store, completando una delle promozioni più ricche di inizio anno. Dopo una prima fase riservata agli abbonati PlayStation Plus, le offerte sono ora disponibili per tutti gli utenti, con molti titoli di grande richiamo acquistabili sotto i 20 euro. Un’occasione particolarmente interessante i giocatori attenti al budget. Scopriamo quindi in questo articolo quali sono le offere migliori sotto i 20 euro! Precisiamo immediatamente che la promozione resterà attiva fino alle 00:59 dell’8 gennaio 2026, ma come sempre le migliori occasioni tendono a esaurirsi rapidamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

