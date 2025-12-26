Pisa Juve Cuadrado recupera per il match contro i bianconeri? Ecco le condizioni fisiche dell’ex Inter e Atalanta
Pisa Juve, Cuadrado resta in forte dubbio per la sfida contro la Juventus di domani sera. Fermo da un mese, potrebbe tornare tra i convocati di Gilardino. Cresce l’attesa per la sfida tra Pisa e Juventus, ma l’incertezza regna sovrana sulle condizioni di uno degli ex più attesi: Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, fermo da circa un mese a causa di un problema muscolare, ha già saltato le ultime quattro gare dei toscani e la sua presenza per il match di domani sera resta un rebus. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sportmediaset, filtrano segnali di speranza per Alberto Gilardino, poiché il giocatore starebbe provando a forzare i tempi per tornare almeno a disposizione nella lista dei convocati, accomodandosi inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Cuadrado, niente Juve per il colombiano? Ecco le condizioni fisiche dell’ex Inter in vista del match contro i bianconeri di Spalletti
Leggi anche: Pisa Inter, Cuadrado non recupera per la sfida da ex: le condizioni
Pisa contro la Juve è emergenza: Akinsanmiro e Nzola out, Cuadrado non recupera; Pisa, Cuadrado a parte: il punto verso la sfida contro la Juventus; quote Pisa Juventus: il pronostico sulla Vecchia Signora; Operato Bernardeschi, i tempi di recupero. Le ultime su Dovbyk ed Hermoso.
Qui Pisa - Cuadrado potrebbe recuperare per la panchina per la sfida contro la Juventus - Fuori da circa un mese, Juan CUadrado è fortemente in dubbio per la sfida contro la Juventus di domani sera. tuttojuve.com
PISA - Akinsanmiro e Nzola out, Cuadrado non recupera per la Juventus - Il Pisa lavora senza tregua, in campo anche il giorno di Natale, in vista della sfida decisiva per il futuro di Alberto Gilardino in programma il 27 dicembre contro la Juventus. napolimagazine.com
Qui Pisa - Diversi dubbi per Gilardino in vista della Juve. Ecco come potrebbe giocare - Il colombiano, infatti, si allena ancora a parte e la sua convocazione verrà valutata ... tuttojuve.com
Numeri schiaccianti verso Pisa Juve Cosa emerge dalla sfida dell’Arena Garibaldi - facebook.com facebook
Verso #PisaJuve Tutte le novità dalla Continassa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.