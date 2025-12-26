Pisa Juve, Cuadrado resta in forte dubbio per la sfida contro la Juventus di domani sera. Fermo da un mese, potrebbe tornare tra i convocati di Gilardino. Cresce l’attesa per la sfida tra Pisa e Juventus, ma l’incertezza regna sovrana sulle condizioni di uno degli ex più attesi: Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, fermo da circa un mese a causa di un problema muscolare, ha già saltato le ultime quattro gare dei toscani e la sua presenza per il match di domani sera resta un rebus. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sportmediaset, filtrano segnali di speranza per Alberto Gilardino, poiché il giocatore starebbe provando a forzare i tempi per tornare almeno a disposizione nella lista dei convocati, accomodandosi inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Juve, Cuadrado recupera per il match contro i bianconeri? Ecco le condizioni fisiche dell’ex Inter e Atalanta

