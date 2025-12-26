Piogge forti e insistenti i numeri | il bilancio del ciclone di Natale

La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno, molto lento nel suo spostamento, ha determinato sull’Emilia-Romagna la convergenza di flussi da sud-est molto umidi e flussi da nord-est più freddi. Questo tipo di circolazione, così come accaduto nel maggio 2023, quando però le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Vigilia di Natale sotto allerta meteo: previste piogge insistenti e raffiche di vento anche sulla costa

Leggi anche: Arriva il ciclone di Natale: peggiora martedì, maltempo con piogge e abbondante neve in Appennino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Forti piogge a Pechino, 30 morti e 80 mila sfollati - È un primo bilancio delle forti piogge che si sono abbattute su Pechino. ansa.it

Meteo: Prossima Settimana, cambia tutto! Doppia perturbazione: piogge insistenti e anche la Neve - Come vi avevamo anticipato, la seconda parte di Ottobre si preannuncia alquanto dinamica e movimentata ... ilmeteo.it

Forti piogge a Pechino, 38 morti e 80mila sfollati - È il bilancio provvisorio delle forti piogge che si sono abbattute su Pechino. ilsole24ore.com

California, inondazioni e smottamenti dopo forti piogge: i danni a Wrightwood - facebook.com facebook

Forti piogge hanno provocato allagamenti nella contea di San Bernardino, in California, con evacuazioni e la chiusura di un’importante autostrada. Le squadre di emergenza hanno effettuato controlli casa per casa per garantire la sicurezza dei residenti. Acqu x.com