Pietro il senzatetto morto a Bari il giorno di Natale | ucciso da un malore non ha potuto chiedere aiuto
L'uomo, 65 anni, è stato trovato morto in piazza Cesare Battisti, a Bari, ieri: poche ore prima aveva ricevuto il consueto dono dall'associazione Incontra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pietro, il senzatetto morto a Bari il giorno di Natale: ucciso da un malore, non ha potuto chiedere aiuto
Pietro, il senzatetto morto a Bari il giorno di Natale: ucciso da un malore, non ha potuto chiedere aiuto - L'uomo, 65 anni, è stato trovato morto in piazza Cesare Battisti, a Bari, ieri: poche ore prima aveva ricevuto il consueto dono dall'associazione Incontra ... fanpage.it
Clochard muore nel giorno di Natale: il corpo senza vita per strada. I volontari: «Vittima della solitudine» - Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard che è morto oggi a Bari, nel giorno di Natale, in piazza Cesare Battisti. ilmattino.it
