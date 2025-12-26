Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | la prima uscita pubblica dopo lo scandalo Signorini e il commento

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale che doveva essere dolcissimo - dopotutto era il primo Natale del loro primo bebè, Kian nato lo scorso gennaio 2025 - eppure si è rivelato molto più amaro del previsto. Parliamo di una delle coppie più amate del piccolo schermo: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, recentemente finiti al. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: “Vergogna”. Giulia Salemi criticata dopo il caos scoppiato su Pierpaolo Pretelli e Signorini

Leggi anche: “Cosa succede davvero con Giulia Salemi”. Pierpaolo Pretelli, la verità dopo scandalo e voci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La dolce vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le foto bellissime di famiglia che confermano l'amore; Caso Signorini, Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo la bufera mediatica? Il gesto di lei è inequivocabile; Pierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi, l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona; Caso Signorini: Corona chiede scusa a Pierpaolo Pretelli, ma poi diffonde un audio inedito della mamma di Giulia Salemi.

pierpaolo pretelli giulia salemiCaso Signorini, Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo la bufera mediatica? Il gesto di lei è inequivocabile - Tra accuse da verificare, attacchi social e gesti silenziosi, la coppia si ritrova al centro di una bufera mediatica e personale che potrebbe metterli in crisi. libero.it

pierpaolo pretelli giulia salemiPierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi, l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona - Dopo essere stato travolto dal “caso Signorini”, Pierpaolo Pretelli torna timidamente sui social comparendo in una foto pubblicata dalla compagna Giulia ... fanpage.it

pierpaolo pretelli giulia salemiGiulia Salemi attaccata sul web: ‘colpa’ di Pierpaolo Pretelli e del caso Alfonso Signorini/ “Mi vergognerei” - Pierpaolo Pretelli coinvolto nel ‘caso’ Alfonso Signorini: anche Giulia Salemi finisce nel mirino dei social, è polemica. ilsussidiario.net

“Cosa succede davvero con Giulia Salemi” Pierpaolo Pretelli, la verità dopo scandalo e voci

Video “Cosa succede davvero con Giulia Salemi” Pierpaolo Pretelli, la verità dopo scandalo e voci

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.