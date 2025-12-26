PierC spicca il volo | dopo X Factor due concerti da solista Ecco quando e dove

Milano, 26 dicembre 2025 – PierC inarrestabile. Dopo aver conquistato il pubblico ed essere arrivato in finale a X Factor 2025, a Piazza del Plebiscito a Napoli, Piercesare Fagioli annuncia due concerti da solista nel 2026. Prodotti di A1 Concerti, saranno il 2 ottobre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano e l'8 ottobre 2026 a Largo Venue a Roma. "Sono felicissimo”. "Sono felicissimo di annunciare i miei primi due concerti da solista nell'autunno 2026! " racconta PierC, nato a Milano nel dicembre 2000 e cresciuto a Casale Monferrato. "Dopo la straordinaria esperienza vissuta a X Factor, sto lavorando a tantissima nuova musica che non vedo l'ora di farvi ascoltare nella dimensione del live che per me sarà sempre centralissima". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

